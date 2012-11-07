У листопаді виставлять на продаж пакети акцій ще 6 газопостачальних компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) в листопаді ц.р. планує виставити на продаж на фондових біржах міноритарні пакети акцій шести газорозподільних і газопостачальних компаній.

Як повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 7 листопада ц.р., про це йдеться в наказі Фонду держмайна від 31 листопада 2012 р. про зміни до щомісячного пооб’єктного плану-графіка приватизації газопостачальних компаній.

Відповідно до оприлюдненої інформації, в листопаді ФДМУ планує виставити на продаж 15,26% ПАТ "Уманьгаз", 17,70% ПАТ "Харківгаз", 26,04% ПАТ "Бережанигаз", 25,98% ПАТ "Теребовлягаз", 25,99% ПАТ "Кременецьгаз", 22% ПАТ "Коростишівгаз".

Нагадаємо, раніше ФДМУ вже реалізував на біржах більше тридцяти міноритарних пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних компаній, більшість із яких придбала компанія "Газтек".