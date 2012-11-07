Нафта і долар дешевшають на тлі переобрання Обами

Ціна на нафту і курс долара на світовому ринку знижуються на тлі повідомлень про обрання президентом США Барака Обами на другий термін, повідомляє агентство Reuters.

О 09.20 за київським часом ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 0,36 дол. - до 110,71 дол. за барель, а ф'ючерси на нафту WTI - на 0,26 дол., до 88,45 дол. за барель.

Курс долара після оголошення попередніх результатів виборів у США до японської єни впав до 79,81 єни, а потім піднявся до 80,14 єни. Дохідність 10-річних держоблігацій США впала на 7 базисних пунктів - до 1,68%.

Президент США Б.Обама був обраний на другий термін, отримавши перемогу над республіканцем Міттом Ромні. Демократи зберігають більшість у Сенаті США, а республіканці продовжать контролювати Палату представників.

Аналітики побоюються, що така розстановка сил ускладнить переговори, які покликані допомогти уникнути "фінансового обриву" - набору заходів, що включає скорочення витрат і підвищення податків у США і оцінюється у 600 мільярдів доларів, які автоматично набудуть чинності на початку 2013 року, якщо Конгрес і Білий дім не досягнуть інших угод.

"Тепер увага перемкнулася на обговорення "фінансового обриву" та іранську проблему. Ринок балансує між економічними побоюваннями, з одного боку, і геополітичними хвилюваннями і сезонним підвищенням попиту - з іншого. Ми передбачаємо підвищену волатильність і бічний тренд до кінця року", - сказав ризик-менеджер Mitsubishi Corp Тоні Нунан.

Індекс долара до валютної корзини знизився на 0,3% - до 80,352, а євро - піднявся на 0,4% - до 1,2862 дол., впавши у вівторок до двомісячного мінімуму 1,2763 дол. через побоювань, пов'язаних із Грецією.

Грецький парламент у середу затвердить або відкине розроблений урядом набір заходів, що включає скорочення витрат і зростання податків і оцінюється у 13,5 мільярда євро. Затвердження цих заходів і бюджету на 2013 рік необхідні Афінам для отримання 31,5 мільярда євро від МВФ і Євросоюзу.

Греки тим часом влаштували чергову демонстрацію протесту проти жорстких заходів економії.

Підтримує ціни і продовження громадянської війни у Сирії. У трьох районах сирійської столиці Дамаска у вівторок вибухнули бомби, унаслідок чого загинули і дістали поранень десятки людей, а ще один вибух стався на нафтопроводі, що живить НПЗ у місті Хомс.

Запаси нафти у США, за даними Американського інституту нафти, минулого тижня знизилися на 27.000 барелей за прогнозів зростання на 1,8 мільйона барелей. Звіт про запаси Управління енергетичної інформації буде опублікований у середу о 18.30 за київським часом.