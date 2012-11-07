ФДМУ 28 листопада повторно виставить на продаж акції «Гадячгазу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив про проведення 28 листопада ц.р. приватизаційного конкурсу з продажу 25,999% держпакета акцій «Гадячгазу», повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 7 листопада ц.р.

Стартова ціна пакета становить 3,1 млн грн.

Нагадаємо, призначені на 3 вересня і 19 жовтня ц.р. приватизаційні конкурси з продажу 25,999% держпакета акцій ПАТ «Гадячгаз» не відбулися через відсутність заявок від потенційних покупців.

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання та газифікації «Гадячгаз» (м. Гадяч, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Полтавській області.

51% акцій ПАТ «Гадячгаз» належать НАК «Нафтогаз України».