«Укртрансгаз» направив майже 65 млн грн на ремонт та реконструкцію обладнання

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, направила 64,75 млн грн на ремонтні роботи та реконструкцію обладнання своїх дочірніх компаній.

Про це йдеться в повідомленнях «Укртрансгазу», опублікованих на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленнями, з 29 по 31 жовтня поточного року компанія «Укртрансгаз» підписала договори на проведення ремонтних і реконструктивних робіт на таких підприємствах: «Київтрансгаз»; «Прикарпаттрансгаз»; «Львівтрансгаз»; «Черкаситрансгаз», «Харківтрансгаз», «Донецьктрансгаз», «Донбастрансгаз».

Зокрема, ці договори уклали з такими компаніями:

ТОВ «Сігірія» (м. Київ); ТОВ «Будінвест-проект» (м. Київ); ТОВ «Еврогазбуд» (м. Івано-Франківськ); «Індастріал Білдінг Груп» (м. Харків); ТОВ «Спецавтоснаб» (м. Харків); ТОВ «Агронафтопродукт» (м. Харків); «Норма плюс» (м. Київ); «НВФ ТД РЕМА» (м. Київ); «Аргон-Люкс ЛТД» (м. Полтава); «Долюс» (м. Івано-Франківськ); «Укрбудтехнагляд»(м. Київ); ТОВ «Техмаш» (м. Івано-Франківськ); ТОВ «Запорізька механізована колона № 1» (м. Запоріжжя); ТОВ «Фірма Бізон» (м. Дніпропетровськ); ТОВ «АТЛ» (м. Київ); «Євротрубпласт» (Луганська обл.); «Одеський завод оздоблювальних матеріалів» (м. Одеса); ТОВ «Спарта Гранд» (м. Київ); ТОВ «Трансгаздіагностіка»(м. Київ).

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня поточного року компанія «Укртрансгаз» підписала договори з низкою приватних компаній загальною сумою у 85,8 млн грн для здійснення ремонтних робіт на дочірніх підприємствах.

Наприкінці вересня «Укртрансгаз» оголосив конкурс на залучення кредитних коштів на суму 330 млн грн.

Кінцевим терміном подання пропозицій у конкурсному повідомленні зазначено 22 жовтня 2012.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України.

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