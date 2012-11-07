Президент схвалив введення акцизу на компоненти моторного палива

Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, згідно з якими вводиться акцизний податок на компоненти моторного палива.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, законопроект був розроблений Міністерством енергетики та вугільної промисловості і схвалений Кабінетом міністрів. Акцизний податок пропонується ввести на бензол (сирий кам'яновугільний) і технічний метанол (метиловий спирт), які використовуються при виробництві моторного палива. Закон дозволить встановити державний контроль за реалізацією бензолу і метанолу, зупинити контрафактне виробництво моторного палива і збільшити надходження до держбюджету.

У 2011 році в Україні було вироблено близько 160 тис. тонн сирого бензолу. До того ж тільки 34 тис. тонн речовини були використані в хімічній промисловості для одержання продуктів органічного синтезу. Решта, як передбачається, пішло, зокрема і на виробництво низькоякісного контрафактного палива, що становить загрозу для здоров'я і життя людей.

У січні-серпні 2012 року надходження до бюджету від акцизного збору становили 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того податківці у січні-липні 2012 року виявили майже 500 підакцизних злочинів.

Нагадаємо, що базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива із вмістом сірки до 0,2% - 98 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% - 75 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% - 68 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки до 0,005% - 46 євро за тонну.