Ціна нафти зростає на прогнозах споживання "чорного золота"

На світових торгах у черверг, 8 листопада, ціни на нафту ростуть на новинах від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і компанії Sanford C. Bernstein & Co.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів в ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже зросла на 0,52 долара, або на 0,62%, - до 84,96 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil збільшилася на 0,64 долара, або на 0,6%, - до 107,46 долара за барель.

Як вважають експерти МЕА і Sanford, попит на нафту в Китаї зросте на 400 тисяч барелів на день протягом четвертого кварталу - максимальний показник зростання з кінця 2010 року. При цьому загальносвітовий попит в жовтні-грудні підвищиться на 290 тисяч барелів на день, передає Bloomberg.

Нафта дорожчає і після даних щодо запасів у США, згідно з якими на оптових складах резерви сировини зросли на 1,77 мільйона барелів до 374,8 мільйона барелів. Збільшення виявилося менш істотним, ніж очікували аналітики.