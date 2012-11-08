Брюссель. Єврокомісія розпочала розслідування щодо субсидіювання сонячних панелей з Китаю.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Розслідування розпочато за скаргою асоціації виробників EU ProSun і може тривати 13 місяців.

При цьому, як зазначили у Єврокомісії, через 9 місяців можуть бути запроваджені антисубсидіарні мита у випадку доказів наявності субсидій.

Обсяг імпорту сонячних панелей та компонентів до них з Китаю до Євросоюзу в 2011 році сягнув 21 млрд євро.