Єврокомісія розпочала розслідування щодо субсидіювання сонячних панелей з Китаю
12:15, 08 листопада 2012Енергетика
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Брюссель. Єврокомісія розпочала розслідування щодо субсидіювання сонячних панелей з Китаю.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Розслідування розпочато за скаргою асоціації виробників EU ProSun і може тривати 13 місяців.
При цьому, як зазначили у Єврокомісії, через 9 місяців можуть бути запроваджені антисубсидіарні мита у випадку доказів наявності субсидій.
Обсяг імпорту сонячних панелей та компонентів до них з Китаю до Євросоюзу в 2011 році сягнув 21 млрд євро.
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