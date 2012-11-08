Іспанська Enagas може виступити основним інвестором будівництва LNG-терміналу

Іспанська компанія Enagas, лідер європейського ринку з транспортування газу, може виступити основним фінансовим інвестором будівництва LNG-терміналу на першому етапі з часткою участі 75%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова координаційної ради національного проекту «LNG-термінал» Віталій Дем'янюк.

«На першому етапі компанія Enagas може взяти участь у проекті як основний партнер держави», - сказав В.Дем'янюк

Також він зазначив, що частки участі в проекті можуть розподілитися у співвідношенні 75% - Enagas і 25% - держава.

«Надалі розподіл часток може істотно змінитися, це нормальна європейська практика», - підкреслив В.Дем'янюк

Також він пояснив, що надалі в проекті можуть взяти участь й інші компанії.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект« LNG-термінал », яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом у 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

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