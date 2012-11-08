Держінвестпроект залучить 165 млн євро кредиту для проекту «LNG-термінал»

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) має намір залучити кредит у розмірі 165 млн євро під державні гарантії для проекту «LNG-термінал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова координаційної ради національного проекту «LNG-термінал» Віталій Дем'янюк.

«Одночасно ведуться переговори з вісьмома іноземними банками», - сказав В. Дем'янюк

Також він пояснив, що ці кошти необхідні для фінансування морської та частини технологічної компонентів будівництва цього терміналу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня поточного року Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) оголосило два тендери на залучення кредитних коштів у рамках проекту «LNG-термінал».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу обсягом у 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

Намір стати одним з інвесторів будівництва терміналу мала іспанська компанія Enagas (Іспанія) - лідер європейського ринку з транспортування газу.

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.