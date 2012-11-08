"Газпром" не бачить підстав для перегляду ціни на газ для України

Москва. Російський газовий монополіст "Газпром" не планує найближчим часом переглядати ціну на газ для України, попри наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо.

Про це під час телефонної конференції повідомив глава департаменту зовнішньоекономічної діяльності Павло Одерів, передає РІА «Новини».

"Підстав для перегляду ціни для України на сьогодні немає", - сказав він, додавши, що найближчим часом холдинг не планує розглядати це питання.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Польській державній нафтогазовій компанії PGNIG вдалося добитися понад 15% знижки на російський газ, що постачали до Польщі. Це дозволить країні з наступного року щорічно економити майже до 1 млрд доларів.

Польська влада ініціювали процедуру подачі позову проти "Газпрому" у Міжнародний арбітраж у Стокгольмі в листопаді 2011 року після того, як їм майже за рік не вдалося добитися знижки на паливо, що постачається в країну.

За даними польського аналітика Гжегожа Кучинського, в останні три роки російська газова монополія погодилася знизити ціни на газ - у середньому на 10% - для понад п'ятнадцяти своїх клієнтів у Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Словаччині, Польщі.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (враховуючи знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У поточному році Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд куб. м минулого року і передбаченими контрактом 52 млрд куб. м.