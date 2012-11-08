ТНК-ВР інвестує 58 млн дол. у розвиток української мережі АЗС

Російсько-британська ТНК-ВР планує інвестувати 58 млн дол. у розвиток мережі автозаправних станцій АЗС в Україні в 2012-2013 рр.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, сьогодні на території України компанія реалізує 35 проектів з ребрендингу та реконструкції автозаправних станцій: 23 АЗС проходять ребрендинг під формат Orange Dot («Помаранчева точка»), на інших станціях ведуться будівельно-монтажні та проектні роботи.

«До кінця року в експлуатацію введуть 17 нових об'єктів, решта запрацюють в 2013 р.», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів британської компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Мережа АЗС ТНК-ВР в Україні налічує 146 станцій, ще 49 станцій працюють під цим брендом на джоберських умовах.