«Чорноморнафтогаз» завершив закачування газу в Глібовське ПСГ

Великий український добувач газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим), станом на четвер, 8 листопада, завершив закачування газу в Глібовське підземне сховище газу (ПСГ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг активного газу в Глібовському ПСГ становив 858 млн кубометрів.

«Цього достатньо для стабільного і безперебійного газопостачання споживачів півострова в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, в управлінні підземного зберігання газу також завершені роботи з переведення сховища в режим відбору, який розпочнеться разом з опалювальним сезоном.

Як повідомляв раніше УНІАН, на 9 жовтня 2012 року компанія «Чорноморнафтогаз» накопичила в Глібовське підземне сховище газу (ПСГ) в рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2012-2013 рр. 0,821 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Глібовське ПСГ створено на базі виробленого Глібовського газоконденсатного родовища в 1991 році. ПСГ призначено для регулювання сезонної і добової нерівномірності споживання газу у Криму.

На Глібовському ПСГ пробурено 134 свердловини (експлуатаційних - 120, використовуваних при відборі та закачуванні - 70). До складу виробничого комплексу входить компресорна станція, установки очищення і сепарації газу.

Максимальний обсяг активного газу в Глібовському ПСГ становить 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн куб. м.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Чорноморнафтогаз» будує завод з виробництва пропан-бутану