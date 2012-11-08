«Газпром» запевняє, що 2/3 поставок за «Південним потоком» вже оформлені контрактами

Москва. 2/3 поставок газопроводом «Південний потік» планується здійснювати за вже укладеними контрактами.

Про це йдеться в матеріалах «Газпрому», які є в розпорядженні УНІАН.

Відзначається, що згідно з технічним обгрунтуванням проекту, поставки в 2016 році заплановані в обсязі 15,75 млрд куб. м, у 2017 році - 31,5 млрд куб. м, у 2018 році - 47,25 млрд куб. м, а в 2019 році газопровід повинен вийти на проектний рівень поставок у 63 млрд куб. м.

Водночас згідно з прискореним планом введення газопроводу, у 2016 році поставки також становитимуть 15,75 млрд куб. м, але вже в 2017 році зростуть до 47,25 млрд куб. м, а в 2018 році досягнуть 63 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

Будівництво газопроводу планується почати в грудні поточного року.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF - по 15%.

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