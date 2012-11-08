Deutsche Bank AG відкриє «Укртрансгазу» кредитну лінію на 53,6 млн євро

Deutsche Bank AG відкриє компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, кредитну лінію на 53,6 млн євро в рамках проекту з реконструкції компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз».

Про це йдеться в повідомленнях «Укртрансгазу», опублікованих на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, фінансування цього проекту здійснюється в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Національною акціонерною компанією НАК «Нафтогаз України» і Ferrostaal Industrieanlagen GmbH від 2 липня 2012 року.

Дата акцепту - 7 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. Deutsche Bank AG - найбільший за кількістю співробітників і сумі активів фінансовий конгломерат Німеччини. Правління банку розміщується у Франкфурті-на-Майні.

Deutsche Bank AG - один з 29 найважливіших транснаціональних банків за даними Ради з фінансової стабільності. Він включає комерційні, іпотечні, інвестиційні банки, лізингові компанії. 13 мільйонів клієнтів, понад 1500 відділень в країні, численні філії, представництва за кордоном (у 76 країнах світу, зокрема Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі, Сіднеї та Москві).

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України.

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