Ціна нафти росте на очікуваннях позитивної статистики з Китаю

На світових торгах у п'ятницю, 9 листопада, ціни на нафту ростуть на очікуваннях позитивної статистики з Китаю.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів в ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже зросла на 0,33 долара, або на 0,39%, - до 85,42 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil збільшилася на 0,13 долара, або на 0,12%, - до 107,38 долара за барель.

Аналітики очікують зростання обсягів промвиробництва в КНР на 9,4%, роздрібних продажів - на 14,4% в жовтні в річному численні. Як відомо, річна інфляція в Китаї в жовтні сповільнилася до 1,7%, хоча змін у порівнянні з вересневої відміткою в 1,9% не очікувалося.

Продовжують підтримувати зростання котирувань дані зі США, де число первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 3 листопада, зменшилося на 8 тисяч - до 355 тисяч. Аналітики очікували зростання числа заявок на 2 тисячі.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу США у вересні скоротився на 2,3 мільярда доларів, або на 5,2% в порівнянні з переглянутим показником серпня, і склав 41,5 мільярда доларів. Аналітики припускали збільшення дефіциту до 45 мільярдів доларів, передає Bloomberg.