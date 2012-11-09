Знижка "Газпрому" польській PGNіG не зробить вигідним перепродаж газу Україні

09:35, 09 листопада 2012
Енергетика
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Варшава. Надана російським "Газпромом" польській компанії PGNіG знижка на паливо, що поставляється до Польщі, не зробить вигідним його перепродаж в Україні, яка в нинішніх умовах купує газ з РФ дешевше, ніж поляки.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Анджей Щесняк, який займається питаннями енергетики вже понад двадцять років.

Він сказав, що, за неофіційними достовірними даними, PGNіG у поточному році купувала російський газ за близько 600 доларів за тисячу кубометрів, і назвав "казками" дані про ціну "понад 500 доларів".

"Україна порівняно з нами має дуже дешевий газ (...), і навіть сьогоднішні ціни в Польщі (враховуючи знижку - УНІАН) не порівняти з українськими", - сказав експерт.

А.Щесняк зазначив, що польська влада через провальні переговори з "Газпромом" у 2006 році вирішили заборонити публікацію даних про ціну закуповуваного палива, щоб приховати його високу вартість, що абсолютно не відповідає прийнятим у ЄС стандартам.

За словами польського аналітика, реальна середня ціна російського газу для європейських споживачів у першій половині поточного року становила близько 510 доларів за тисячу кубометрів, тоді як ціна на спотовому ринку в листопаді варіювалася в межах 410-420 доларів за тисячу кубометрів.

Співрозмовник агентства відзначив, що, за його даними, "Нафтогаз України" закуповує у німецького трейдера RWE газ, який поставляється замовнику через Польщу на "кілька доларів" дешевше, ніж вартість російського газу, який він може купувати напряму.

А.Щесняк висловив жаль з приводу того, що посередником при постачанні газу з Євросоюзу виступає замість польської німецька компанія, відзначивши, що така ситуація може бути результатом "дуже поганого бізнес-досвіду" PGNіG c української НАК.

"Я вважаю, що це насамперед повинна бути PGNіG, але щось не складається як з одного, так і з іншого боку... " Нафтогаз "не виконує умов контрактів (зокрема, "Грубешовський контракт" з 2004 року - УНІАН), були дуже неприємні для нас справи з видобуванням (історія з компанією "Девон" - УНІАН) ", - сказав аналітик.

"Польща повинна контактувати з Україною і "з'єднувати" її із західними ринками, але, на жаль, роблять це німці", - додав польський експерт.

А.Щесняк повідомив, що в Україну через польську газотранспортну систему щорічно можна було б постачати "кілька мільярдів кубометрів газу" з Євросоюзу, зазначивши, що формально PGNіG також може продавати свій газ у разі зміни цінових умов. "Заборони реекспорту немає вже другий рік", - сказав аналітик.

Прес-служба PGNіG відмовилася відповісти на запит УНІАН про можливі поставки закупленого нею палива для перепродажу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня PGNіG оголосила про отримання від свого головного постачальника газу - російського "Газпрому" знижки на паливо, що поставляється в країну, розмір якої, за даними польського міністра держмайна, становив понад 15%.

Довідка УНІАН. Польща, щорічно споживає близько 14 млрд кубометрів газу, понад 70% його імпортує, головним чином з Російської Федерації, а також з Німеччини (близько 10% всього імпорту минулого року).

За даними української влади, за перші три квартали поточного року ціна російського газу для України становила від 416 до 426 доларів за тисячу кубометрів.

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