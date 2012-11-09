У Нью-Йорку ввели нормований продаж бензину

У Нью-Йорку, який постраждав минулого тижня від урагану "Сенді", продовжує відчуватися гостра нестача бензину. Через це мер мегаполісу Майкл Блумберг оголосив у четвер про введення нормованого продажу автомобільного палива.

Згідно з правилами, які набудуть чинності 9 листопада о 6 ранку за місцевим часом (13:00 за київським), у парні дні бензин зможуть купити водії автомобілів з парними номерами, у непарні - з непарними. Як повідомив Блумберг, правило не буде поширюватися на автомобілі аварійно-рятувальних служб, автобуси і таксі.

"Гадаю, ця система буде діяти, як мінімум, кілька днів. Якщо подумати, вона не завдасть занадто великих незручностей - потрібно до неї просто звикнути", - зазначив мер. За дотриманням водіями нових правил на кожній заправці будуть стежити поліцейські.

Така ж міра діє з минулого тижня в сусідньому штаті Нью-Джерсі, який досі відчуває серйозну нестачу бензину. За словами Блумберга, нормування дозволило скоротити там час стояння в чергах з двох годин до 45 хвилин, передає ІТАР-ТАСС.

Градоначальник повідомив, що в цей час в Нью-Йорку функціонують тільки близько чверті АЗС. На багатьох заправках закінчився бензин, оскільки досі не працюють кілька нафтопереробних заводів на Східному узбережжі країни, а також донедавна був закритий нью-йоркський порт, через який здійснюються поставки палива. На інших заправках бензин є, однак досі не відновлено електропостачання, і, як наслідок, на АЗС не працюють насоси. Через це на функціонуючих заправках утворюються величезні черги, а між втомленими чекати водіями деколи зав'язуються колотнечі.