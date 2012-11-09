«Чорноморнафтогаз» скасував тендер на залучення 400 млн грн кредиту

Великий український добувач газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) оголосив про скасування тендеру на залучення кредиту розміром у 400 млн грн через відсутність необхідної кількості конкурсних пропозицій.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планувалося залучити строком на один рік, однак на участь у торгах подали менше двох конкурсних пропозицій.

Кошти планувалося залучити з метою поповнення обігових коштів і рефінансування кредитної заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» відкоригував суму кредитної лінії від НАК «Нафтогаз України», яка становить 2 млрд 395,75 тис. грн. Кредит надається на безвідсотковій основі з метою фінансування заходів з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів з технічного розвитку, ремонту та модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості.

У червні 2011 р. «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогаз» вже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У цей час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатні і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: природнього газу - 58,56 млрд куб. м, газового конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».