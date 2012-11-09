Росія заманює Україну в МС ціною газу по 160 дол.

Москва. У разі вступу України до Митного союзу ціну на енергоносії для нашої країни знизять до рівня внутрішньоросійської.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявив директор Першого департаменту країн СНД МЗС Росії Михайло Євдокимов, відповідаючи на питання, чи зробили Україні пропозицію, що в разі вступу до МС вона отримає газ по 160 дол. за 1 тис. куб. м.

"Це не є чимось новим. У рамках Митного союзу скасовано експортні мита. Відповідно, ціна на газ із нюансами на нафтопродукти для країн Митного союзу набагато нижча. Це не буде якоюсь спеціальною знижкою для України, це об'єктивний факт членства в Митному союзі", - сказав М.Євдокимов.

Він наголосив, що для будь-якого економічного оператора, діючого в Митному союзі, умови та вимоги однакові.

"Неможливо, щоб в Митному союзі одне підприємство купувало газ за однією ціною, а інше - за іншою. Так не буває ", - сказав він.

М.Євдокимов наголосив, що будь-яка держава, приєднавшись до МС, отримає такі ж умови, що й казахстанські, російські та білоруські підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ, вважаючи її завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (враховуючи знижку в 100 дол. за 1 тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила: у першому кварталі 2012 р. - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.

Сьогодні до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3 +1», але Росію це наразі не влаштовує.

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