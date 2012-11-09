Німецька RWE протягом півроку може поставити до України до 5 млрд куб. м газу

Варшава. Німецький трейдер RWE Supply & Trading у найближчі шість місяців може поставити до України через Польщу до 5 млрд кубометрів газу, повідомила польська Gazeta Wyborcza (GW) у п'ятницю.

"Німецький концерн підтвердив GW, що підписав рамкову угоду на поставку в Україну до 5 млрд кубометрів газу до травня 2013 року. Пізніше контракт можуть продовжити", - зазначає газета.

За її даними, RWE, яка почала поставки палива в Україну через польську газотранспортну систему, з листопада поточного року до січня 2013 року повинна поставити українському "Нафтогазу" до 56 млн кубометрів газу.

Газета також написала із посиланням на російський портал РБК, що Україна купуватиме газ RWE за 360-390 доларів за тисячу кубометрів. До того російський газ за прямим контрактом з "Газпромом" у 4-му кварталі обходиться Україні в 432 долари за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" з 1 листопада поточного року почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, у травні поточного року "Нафтогаз" підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на постачання газу, не визначивши планованих обсягів, які українська компанія могла б закупити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляли, що «Нафтогаз» домовився з RWE про постачання в листопаді-грудні поточного року близько 1 млн кубометрів на добу, що становить мінімальну частку обсягів імпорту газу до України.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи обсягом від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.