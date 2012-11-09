В обмін на входження до Митного союзу Росія пропонує газ по 160 дол.

Москва. У разі вступу України до Митного союзу ціна на енергоносії для нашої країни буде знижена до рівня внутрішньоросійської.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявив директор Першого департаменту країн СНД МЗС Росії Михайло Євдокімов, відповідаючи на запитання, чи було зроблено Україні пропозицію, що в разі вступу до МС вона отримає газ по 160 дол. за 1 тис. куб. м.

“Це не є чимось новим. У рамках Митного союзу скасовані експортні мита. Відповідно, ціна на газ з нюансами на нафтопродукти для країн Митного союзу набагато нижча. Це не буде якоюсь спеціальною знижкою для України, це об'єктивний факт членства в Митному союзі”, - сказав М.Євдокімов.

Він підкреслив, що для будь-якого економічного оператора, що діє в Митному союзі, умови й вимоги однакові.

“Неможливо, щоб у Митному союзі одне підприємство купувало газ за однією ціною, а інше - за іншою. Так не буває”, - сказав він.

М.Євдокімов підкреслив, що будь-яка держава, приєднавшись до МС, отримає такі ж умови, які мають казахстанські, російські й білоруські підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ, вважаючи її завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 дол. за 1 тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила: у першому кварталі 2012 р. - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.

Наразі до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це поки не влаштовує.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2011 року «Газпром» купив 50% акцій «Білтрансгазу» за 2,5 млрд доларів, довівши свою частку в підприємстві до 100%. При цьому компанія «Білтрансгаз» була перейменована в «Газпром трансгаз Білорусь». Взамін Білорусь отримала знижку на газ цього року й підписала контракт на поставки газу в 2012-2014 роках. Середньорічна ціна газу в 2012 році становитиме для Білорусі 165,6 дол. за тисячу кубометрів.

26 вересня ц.р. міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець заявив, що ціна на природний газ на вході до Білорусі становитиме в 2013 р. 185 доларів за 1 тис. куб. м.

Національна нафтогазова компанія "Казмунайгаз" і російський концерн "Газмпром" домовилися про обсяги і вартість газу по swap-поставках на 2012 рік, уклавши 30 грудня 2011 року новий протокол. Згідно з цією угодою, Казахстан цього року отримає в рамках swap-поставок для забезпечення паливом південних регіонів 3,5 млрд кубометрів газу.

У прес-службі "Казмунайгаз" зазначили, що вартість поставок залишилася на рівні минулих років. Як відомо, ціна імпортного газу, призначеного для південних регіонів Казахстану, що складається з вартості узбецького газу й swap-операцій із "Газпромом", становить 85 доларів за 1 тис. кубометрів і не змінюється впродовж понад п'яти років.