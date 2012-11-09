Кіпр заманює Україну родовищами газу, Янукович запрошує кіпріотів розвивати Чорноморське узбережжя

Нікосія. Кіпр прагне зацікавити Україну новими родовищами газу, а Україна пропонує кіпріотам розвивати рекреацію на Чорноморському узбережжі.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент Республіки Кіпр Дімітріс Хрістофіас під час українсько-кіпрського бізнес-форуму, який проходить в Нікосії в рамках офіційного візиту Президента України Віктора Януковича

Під час форуму Президент Республіки Кіпр Дімітріс Хрістофіас повідомив, що Кіпр зацікавлений у співпраці з Україною в енергетичних проектах.

За словами Д.Хрістофіаса, нещодавно на Кіпрі були виявлені великі родовища природного газу у винятковій економічній зоні. За його словами, це створило нову динаміку і відкриває багатообіцяючі перспективи для подальшого зміцнення співпраці між кіпрськими та іноземними фірмами.

Президент України Віктор Янукович зі свого боку заявив, що Україна очікує розширення співробітництва з Кіпром в інвестиційній сфері.

На думку В.Януковича, обидві країни мають потужний потенціал для розширення інвестиційного співробітництва шляхом диверсифікації сфер капіталовкладень, створення спільних підприємств на території України, Кіпру та третіх країн.

«Зокрема, вельми цікаво для нас було б запозичення кіпрського досвіду в туристичній та курортній сферах. Ми були б раді участі кіпрських підприємств у розвитку рекреаційної інфраструктури, зокрема, на Чорноморському узбережжі України», - сказав він.

В.Янукович висловив сподівання на міжурядову комісію, яка найближчим часом повинна провести установче засідання.

За його словами, в України та Кіпру великий потенціал для розширення співпраці в таких сферах як машинобудування, сільськогосподарське виробництво, харчова та легка промисловість, банківська сфера, енергетичні проекти, наука і туризм.

Також велике значення він надав співпраці у сфері суднобудування, наголосивши, що Україна має великий потенціал у судноремонтній сфері.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Президент України Віктор Янукович у заяві для преси після переговорів з Президентом Республіки Кіпр Дімітрісом Хрістофіасом у Нікосії заявив, що Україна і Кіпр створять міжурядову комісію з питань економічного, науково-технічного і промислового співробітництва.

Також 8 листопада, уряди України і Республіки Кіпр підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень щодо податків на доходи, завдяки яким український бюджет щорічно буде одержувати додатково 1 млрд грн.