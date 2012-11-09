МЗС РФ не знає, коли підпишуть угоду щодо трубопровідного транспорту в рамках ЗВТ

У МЗС Росії не знають, коли буде підписано угоду про доступ до трубопровідного транспорту в рамках зони вільної торгівлі (ЗВТ) СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав директор Першого департаменту країн СНД Міністерства закордонних справ Росії Михайло Євдокимов.

"Прогнозувати сьогодні, як швидко буде укладено угоду (про доступ до трубопровідного транспорту в рамках СНД - УНІАН), я не можу. Я не бачу великих перешкод для того, щоб це зробили в реальні строки", - сказав М.Євдокимов.

За його словами, зараз завершується процес ратифікації угоди про ЗВТ між вісьмома державами СНД.

"З точки зору статистики - це майже 95% товарообігу країн СНД. Фактично весь товарообіг країн Співдружності лібералізується цим договором про зону вільної торгівлі ", - сказав він.

М.Євдокимов наголосив, що в рамках договору про ЗВТ продовжаться переговори щодо лібералізації послуг, держзакупівель та транзиту трубопровідним транспортом.

"Процес економічної інтеграції у рамках СНД продовжуватиметься", - сказав представник МЗС.

"Уже зараз починається підготовча робота за цими трьома угодами, зокрема з трубопровідного транспорту", - додав М.Євдокимов.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров у серпні п.р. заявив, що Україна після набуття чинності Договору про зону вільної торгівлі СНД підніме питання про можливість використання транзитних газових потужностей Росії.

Нагадаємо, Договір про зону вільної торгівлі передбачає, що країни-учасниці вступають в переговори щодо розробки угоди з транзиту трубопровідним транспортом і завершують їх протягом 6 місяців після набуття чинності договору про ЗВТ СНД.

9 жовтня джерело у Виконкомі СНД повідомило, що робочі групи до кінця року почнуть обговорювати проекти угод про торгівлю послугами та доступі до транзиту трубопровідним транспортом в рамках Співдружності незалежних держав.

За його словами, перше засідання робочої групи з підготовки угоди про торгівлю послугами планується провести в середині листопада, а з підготовки угоди про доступ до трубопровідного транспорту - до кінця року.

Довідка УНІАН. Договір про ЗВТ СНД набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію в депозитарій СНД.

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ. 9 серпня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

18 жовтня 2011 у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення Зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови та Киргизстану. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Також було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.