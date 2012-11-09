Fitch: ЄС може наполягати на подальшому зниженні цін «Газпромом»

Рейтингове агентство Fitch Ratings наголошує, що енергетичні компанії Європейського Союзу можуть наполягати на подальшому зниженні цін «Газпромом».

Про це йдеться у прес-релізі агентства, який має УНІАН.

Зокрема, наголошується, що переговори з «Газпромом» про перегляд цін довгострокових контрактів на постачання газу призведуть до зменшення збитків, яких, згідно із звітністю, деякі європейські енергетичні компанії зазнали з продажу газу. Проте у майбутньому можуть знадобитися додаткові знижки для відновлення прибутковості цих компаній в умовах все менш регульованого європейського ринку.

Зазначається, що останньою серед великих європейських енергетичних корпорацій переговори про перегляд цін завершила польська компанія Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Докладна інформація щодо рівнів знижок, наданих PGNiG і зіставним компаніям, не розголошується, проте, за повідомленнями в ЗМІ, вони становлять, приблизно, від 10% до 15%.

«Цього може бути недостатньо для усунення розриву між європейськими спотовими цінами на газ і цінами на газ, які прив'язані до нафти, у довгострокових контрактах з «Газпромом». З урахуванням надмірних постачань газу до Європи і стагнації споживання негативний спред навряд чи зникне без подальших переговорів про перегляд цін або значного падіння цін на нафту», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що аналогічні переговори вже проведені компаніями E.ON у Германії і Eni в Італії, а також компанією Gaz de France, Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) у Словаччині і OMV в Австрії. Econgas, дочірня структура OMV, і SPP змогли домовитися про більш сприятливі ціни на газ з «Газпромом» наприкінці 2011 р. – на початку 2012 р. Проте, доходи від їх сегментів постачання газу, як і раніше, перебувають під тиском, головним чином через спред між спотовими і контрактними цінами.

У Fitch Ratings вважають, що поліпшення ситуації для PGNiG також може бути тимчасовим. Компанія вказала, що має намір направити запит польському регулятору газового ринку про введення зниження цін для її клієнтів у 2013 р., що частково нівелювало б переваги від нижчих цін від «Газпрому». Ціни на газ у Польщі для промислових споживачів на даний час є регульованими, але таке становище може змінитися у разі ухвалення нового газового закону (проект якого був опублікований Міністерством економіки на початку жовтня 2012 р.). Проект передбачає продаж компанією PGNiG 70% газу на місцевій товарній біржі. Це відкриє польський ринок газу для конкуренції, а також може привести до руху цін на газ, що продаватиметься, у бік європейських спотових цін, а не цін на газ, що пов'язані з ціною на нафту.

«Газпром» тривалий час протистоїть включенню спотового компоненту у свої контракти про довгострокові постачання. Перегляд газових контрактів з найбільшими європейськими енергетичними компаніями можна розглядати як крок у цьому напрямі. Тиск на «Газпром» у плані зниження цін на газ, ймовірно, збережеться. Ще один раунд переговорів може бути тривалим і складним, але видається неминучим», - упевнені в Fitch Ratings.

Нагадаємо, Україна також добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно із контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 долари.