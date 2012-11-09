«Укргазвидобування» за 10 місяців збільшила видобуток газу до 12,73 млрд куб. м

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», за 10 місяців поточного року збільшила видобуток газу до 12,73 млрд куб. м з 12,62 млрд куб. м за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні 2012 року видобуток газового конденсату і нафти досягла 585 тис. т, що відповідає показникам минулого року.

Також у повідомленні наголошується, що з початку року компанією видобуто 2,5 тис. т нафтового бітуму на Орховицькому родовищі у Львівській обл.

З початку року буровими підрозділами «Укргазвидобування» пробурено 213 тис. м, з них 90 тис. м експлуатаційного і 123 тис. м розвідувального буріння.

У жовтні 2012 року введено в експлуатацію 4 нові газові свердловини.

Всього з початку року компанія ввела в експлуатацію 53 нові свердловини, з них 47 газових і 6 нафтових.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харьковгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».

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