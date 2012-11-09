Азаров: початок закупівель газу у RWE - реальний крок до енергонезалежності України

Початок із 1 листопада закупівлі "Нафтогазом України» газу в німецької компанії RWE є реальним кроком до забезпечення незалежності України, переконаний прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами мережі Facеbook.

«Це реальний крок на шляху до забезпечення незалежності нашої країни», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" з 1 листопада цього року почав імпорт газу, що купується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється в Україну через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на даному етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, в травні цього року "Нафтогаз" підписав із німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на поставки газу, не визначивши планованих обсягів, які українська компанія могла б купити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляли, що «Нафтогаз» домовився з RWE про поставки в листопаді-грудні цього року близько 1 млн кубометрів на добу, що становить мінімальну частку в обсягах імпорту газу в Україну.

У вересні ц.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи обсягом від 5 до 20 млрд кубометрів на рік у разі використання реверсной схеми роботи трубопроводів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Північний потік» - ні собі, ні Україні