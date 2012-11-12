На світових торгах у понеділок, 12 листопада, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі статданих з КНР і Японії.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів в ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже виросли на 0,1 долара, або на 0,1% - до 86,08 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil впала на 0,24 долара, або на 0,22% - до 109,16 долара за барель.

ВВП Японії в третьому кварталі, за попередніми даними, знизився в річному вираженні на 3,5% і на 0,9% в порівнянні з другим кварталом 2012 року. Аналітики при цьому чекали скорочення показника на 3,4% і 0,9%, відповідно. За підсумками квітня-червня країна зафіксувала зростання ВВП на 0,3%.

На минулих вихідних стало відомо, що обсяг експорту з Китаю в жовтні збільшився на 11,6%, що стало найсильнішим зростанням показника за п'ять місяців. Експерти очікували більш скромного підвищення - на 10%, передає Bloomberg.