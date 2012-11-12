Екологи вимагають від РНБО взяти під контроль Енергостратегію України

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) звернувся до Ради національної безпеки і оборони України з вимогою взяти під контроль доопрацювання проекту оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року.

Як повідомили УНІАН у НЕЦУ, у відкритому листі до секретаря РНБО наголошується, що проект оновленої Енергетичної стратегії не враховує сучасних викликів енергетичній та національній безпеці України, оскільки концентрується переважно на збільшенні видобутку та споживання викопних паливно-енергетичних ресурсів.

У зверненні зазначається, що закладені у стратегії цілі стримують розвиток сектора відновлювальної енергетики та енергозбереження, які мають високий потенціал залучати іноземні інвестиції, але й ведуть до невиконання міжнародних зобов’язань України.

“Встановлена у проекті Енергостратегії ціль з відновлювальної енергетики в 4,6% у виробництві електроенергії до 2030 року не відповідає сучасним тенденціям розвинутих країн світу та спровокує відставання інноваційних технологій в Україні, - переконаний експерт з енергетичної політики НЕЦУ Артур Денисенко. - Це погіршить стан енергетичної та національної безпеки України».

У листі пояснюється, чому в Енергостратегію необхідно включити більш амбітні цілі та ряд заходів, які дозволять знизити споживання паливно-енергетичних ресурсів та енергоємність української економіки. Також обґрунтовується потреба впроваджувати відновлювальні джерела енергії та заходи з енергозбереження, щоб знизити залежність від зовнішнього постачання енергоресурсів та зменшити навантаження на навколишнє природне середовище, йдеться у повідомленні.

НЕЦУ також пропонує створити за ініціативи Президента України та РНБО експертну групу із широким залученням громадськості та задіяти її у процесі доопрацювання оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

На неузгодженості, недоліки та занадто оптимістичні прогнози економічного зростання, що закладені в проекті Енергостратегії, уже звертали увагу державні регулюючі органи, експертне співтовариство, аналітичні центри та дипломатичні місії в Україні, нагадали у НЕЦУ.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Європейсько-Українське енергетичне агентство, Європейська комісія, Державний департамент США та Світовий банк направляли у Міненерго свої зауваження до цього проекту.

Довідка УНІАН. 12 червня Міністерство енергетики та вугільної промисловості презентувало проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 р., згідно з яким Україна розраховує до 2030 року збільшити виробництво електроенергії на 45,44%, - до 282 млрд кВт/год., порівняно з 2011 роком.

25 червня Міненерговугілля прийняло проект за основу.

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