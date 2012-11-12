Акцизи на нафтопродукти в другій декаді листопада залишаться на базовому рівні

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України не здійснювало розрахунку на ставки акцизного податку на другу декаду листопада, залишивши їх на базовому рівні.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, середнє значення котирувань нафти сорту Brent за попередню декаду (першу декаду листопада) становило 107,98 дол. за барель.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо коригування ставок акцизного податку діє з 27 травня 2012 року.

Довідка УНІАН. Коригувальна сума до ставок акцизного збору не застосовується в разі середньої біржової ціни нафти в межах 105-125 дол. за барель.

Базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива із вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпаливо із вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.

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