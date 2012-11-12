«Ромпетрол-Україна» заявляє про труднощі з оформленням бензинів на митниці

Компанія «Ромпетрол-Україна», що входить до складу мультинаціональної нафтової компанії The Rompetrol Group NV, яка підписала в середині липня 2012 з «Нафтогазом України» меморандум про співпрацю щодо створення та розвитку роздрібної мережі АЗС, висловлює стурбованість у зв'язку із затягуванням митного оформлення імпортованих в Україну нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, ця ситуація може поставити під загрозу регулярні поставки румунського бензину в Україну.

«З початку листопада нафтопродукти, імпортовані «Ромпетрол-Україна», не можуть пройти митне оформлення, зокрема, у Херсоні не оформлені 10 тис. тонн преміального бензину А-95 виробництва НПЗ Petromidia (м. Констанца, Румунія)», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що «Ромпетрол-Україна» своєчасно здійснила на рахунки Держмитслужби передоплату за розмитнення і оплату податків.

«Митники виявили бажання зробити відбір проб з метою підтвердження якості бензину, але з невідомих причин не роблять цього і не приймають декларації, затягуючи процес митного оформлення палива», - повідомляє прес-служба з посиланням на заяву генерального директора ТОВ «Ромпетрол-Україна» Андрія Кузьменко.

«Найближчими днями в Україну надійдуть ще два танкери з нафтопродуктами сумарним обсягом понад 20 тис. тонн, які нікуди буде зливати», - додав А.Кузьменко.

У повідомленні також наголошується, що забезпечення паливом південних регіонів під загрозою, а зрив графіка оптових поставок бензинів і дизпалива з Румунії може дестабілізувати роботу ряду операторів українського роздрібу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня органи Державної митної служби України зупинили митне оформлення бензинів, водночас імпорт дизельного палива проходив у звичайному режимі.

Нафтотрейдери повідомили, що досі не отримали чіткого пояснення від митних органів про причини проблем, що виникли.

На думку окремих учасників ринку, ці проблеми можуть означати підготовку до впровадження єдиного оператора з оформлення нафтовантажів, як це вже практикувалося в інших галузях, де таке явище отримало назву «модних фірм».

Пізніше Державна митна служба України відновила оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями, але не для всіх учасників ринку.

На думку експертів галузі, продовження митницею призупинення оформлення ввезення бензину в країну могло спровокувати дефіцит палива на АЗС України.

Довідка УНІАН. Група компаній «Ромпетрол» на 100% належить державної нафтогазової корпорації Казахстану «Казмунайгаз». «Ромпетрол» володіє і експлуатує три нафтопереробні заводи в Румунії, а також європейську мережу з понад 1000 АЗС (Румунія, Молдова, Болгарія, Грузія, Франція та Іспанія).

«Ромпетрол» здійснює операції в 12 країнах по всьому світу, чисельність персоналу складає 7 500 осіб. У 2011 році оборот компанії склав 6,8 млрд дол

«Нафтогаз України» контролює близько 11% оптового ринку нафтопродуктів України через двох виробників - Шебелинський ГПЗ ДК «Укргазвидобування» та Маріупольський НПЗ «Азовської нафтової компанії». Компанія також володіє мережею оптової реалізації нафтопродуктів (нафтобаз) у всіх регіонах України.

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