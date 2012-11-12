«Енергоатом» планує в п.р. збільшити чистий прибуток на 6,1%. У 2011 р. він зріс майже втричі

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» планує за підсумками 2012 року збільшити чистий прибуток на 6,1% порівняно з 2011 роком (чистий прибуток у 2011 році становив 2,38 млрд грн.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, такі показники затверджені у фінансовому плані "Енергоатома" на 2012 рік (розпорядження КМУ № 846-р від 19 вересня поточного року).

Як видно з опублікованих компанією показників, за останні 5 років "Енергоатом" демонструє дуже нерівну динаміку зростання-скорочення прибутку. Фактично з інтервалом через один рік чистий прибуток зростав або скорочувався.

Так, 2008 рік «Енергоатом» завершив з прибутком 128,8 млн грн, скоротивши її на 61,4% або на 204,84 млн. грн, порівняно з 2007 р.

Але вже в 2009 році компанія різко поліпшила показники, збільшивши чистий прибуток у 9,2 рази (або на 869,044 млн грн), порівняно з 2008 роком - до 974,310 млн грн.

У 2010 році чистий прибуток "Енергоатому" знову знизився проти попереднього року, становивши 836,1 млн грн (приблизно на 150 млн менше).

Однак, вже в 2011 році показник різко пішов вгору - "Енергоатом" збільшив прибуток у 2,9 рази - до 2,38 млрд грн.

І, як бачимо, на 2012-й рік запланована набагато скромніша динаміка - усього 6-відсоткове зростання прибутку.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарно встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

У 2011 році «Енергоатом» збільшив чистий прибуток в 2,9 рази - до 2,38 млрд грн.