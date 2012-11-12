«Нафтогаз» за два з половиною років видобув у Єгипті 1,262 млн барелів нафти

НАК «Нафтогаз України», що почала видобувати нафту в Єгипті в квітні 2010 року, до жовтня 2012 року вийшла на результат видобутку в 1,262 млн барелів нафти, йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Повідомляється, що за час робіт в Єгипті держкомпанія завершила буріння 28 свердловин і виявила 7 родовищ нафти і газу.

Раніше міністерство публікувало дані, згідно з якими «Нафтогаз» до липня 2012 добув в Єгипті 900 тис бар. нафти; до 30 червня 2011 р. - 454 тис. бар.; до 30 вересня 2011 р. - 560 тис. бар.; до 23 грудня 2011 р. - 685 тис. бар.; до 31 березня 2012 р. - 790 тис . бар.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року НАК «Нафтогаз України», Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет та Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) підписали концесійну угоду про розвідку та подальшу експлуатацію двох нафтових блоків Wadi Mahareeth № 8 і № 9, розміщених у Східній пустелі Єгипту.

Площа концесійної території становить понад 20 тис. кв км.

Раніше, 13 грудня 2006 року, між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією і НАК «Нафтогаз України» уклали концесійну угоду на проведення нафтової розвідки та розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст у Західній Пустелі АРЄ загальною площею 994 кв км.

Проект видобутку "Нафтогазом" нафти в Єгипті здійснюється в рамках державної програми диверсифікації джерел постачання вуглеводнів до України.

GANOPE є державною єгипетською компанією, яка володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.

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