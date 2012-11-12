Митниця пояснила ситуацію з оформленням бензинів «Ромпетрол-Україна»

Державна митна служба України пояснює, що наразі зразки палива компанії «Ромпетрол-Україна» проходять лабораторну перевірку.

Таким чином агентству УНІАН в прес-службі ДМСУ прокоментували висловлені сьогодні претензії "Ромпетрол-Україна", яка звинувачувала митницю в затримці з оформленням бензинів.

При цьому в повідомленні сказано, що відповідну декларацію компанія подала 7 листопада, і вона була прийнята Херсонською регіональною митницею.

"Працівники митниці спільно з представниками "Ромпетрол" відбирали зразки продукції з метою перевірки щодо правильності декларування", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці «Ромпетрол-Україна» заявила про виникнення труднощів з оформленням бензинів на митниці.

Згідно з повідомленням компанії, ситуація,яка виникла, може поставити під загрозу регулярні поставки румунського бензину до України.

За даними компанії, з початку листопада нафтопродукти, імпортовані «Ромпетрол-Україна», не можуть пройти митне оформлення, зокрема, в Херсоні не оформлені 10 тис. тонн преміального бензину А-95 виробництва НПЗ Petromidia (м. Констанца, Румунія).

В кінці жовтня органи Державної митної служби України зупинили митне оформлення бензинів, водночас імпорт дизельного палива проходив у звичайному режимі.

Нафтотрейдери повідомили, що досі не отримали чіткого пояснення від митних органів про причини виниклих проблем.

На думку окремих учасників ринку, виниклі проблеми можуть означати підготовку до впровадження єдиного оператора з оформлення нафтовантажів, як це вже практикувалося в інших галузях, де таке явище отримало назву «модних фірм».

Пізніше Державна митна служба України відновила оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями, але не для всіх учасників ринку.

На думку експертів галузі, продовження митницею призупинення оформлення ввезення бензину в країну могло спровокувати дефіцит палива на АЗС України.

Група компаній «Ромпетрол» на 100% належить державній нафтогазовій корпорації Казахстану «Казмунайгаз». «Ромпетрол» володіє і експлуатує три нафтопереробні заводи в Румунії, а також європейську мережу з більш ніж 1000 АЗС (Румунія, Молдова, Болгарія, Грузія, Франція та Іспанія).

«Ромпетрол» здійснює операції в 12 країнах по всьому світу, чисельність персоналу становить 7 500 осіб. У 2011 році оборот компанії становив 6,8 млрд дол.