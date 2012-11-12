Український вуглевидобувачів Coal Energy має намір реінвестувати прибуток 2012 ФР

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Coal Energy (CE) не планує виплачувати дивіденди з отриманого у 2012 фінансовому році (ФР) чистого прибутку розміром майже 40 млн доларів, а має намір спрямувати його на інвестиції в свій подальший розвиток.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив глава відділу зі зв'язків з інвесторами Coal Energy Олександр Крук в понеділок.

"Виплата дивідендів не планується. Прибуток буде реінвестований", - сказав він, коментуючи заплановане на 12 грудня збори акціонерів CЕ.

Згідно з повідомленням компанії на Варшавській фондовій біржі, яким володіє УНІАН, акціонери крім затвердження стандартних звітів планують призначити нового аудитора, надавши йому мандат до наступних зборів у 2016 році.

Новим аудитором стане Baker Tilly Luxembourg Audit замість Interaudit.

О. Крук назвав формальністю призначення нового аудитора, зазначивши, що обидві компанії входять до групи Baker Tilly.

"По суті, не буде заміни аудитора. Просто ключовий аналітик, який займався нами, перейшов з однієї компанії в іншу", - пояснив він.

Згідно з порядком денним зборів, акціонери також планують розглянути питання перенесення близько 5,65 млн доларів чистих збитків компанії за минулий фінансовий рік на наступний.

Представник компанії відзначив агентству, що в минулому фінансовому році такий збиток отримала зареєстрована в Люксембурзі холдингова компанія Coal Energy S.A., в той час як вся група, згідно з консолідованою звітністю, отримала 38,4 млн чистого прибутку.

Як повідомляв УНІАН, Coal Energy в 2012 фінроці збільшила чистий прибуток на 4,3% - до 38,4 млн при майже 10% зростанні доходів до 165,5 млн дол.

Довідка УНІАН. Coal Energy є третім найбільшим в Україні приватним вуглевидобувачем за резервами і четвертим за обсягом виробництва. Компанія володіє 10 шахтами на Донбасі, гірничо-збагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглевмісних відходів. Coal Energy збільшила в 2011 фінансовому році чистий прибуток майже в 7 разів до близько 37 млн ​​доларів.

75% акцій Coal Energy належать кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі. Інші папери - free float.

На останньому закритті капіталізація компанії, яка дебютувала на Варшавському фондовому ринку в серпні минулого року, становила близько 175 млн доларів.