«Чорноморнафтогаз» розпочав подавати газ для опалення Криму

Великий український добувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» розпочав відбір газу з Глібовського підземного сховища в газотранспортну систему Криму.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Оскільки температура повітря «плюсова», то обсяги відбору газу поки що невеликі», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова начальника управління підземного зберігання газу Олександра Фролова.

Також в повідомленні зазначається, що підприємство готове до стабільного газопостачання та в пікові морозні дні.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 8 листопада «Чорноморнафтогаз» завершив закачування газу до Глібовського підземного сховища газу (ПСГ).

Загальний обсяг активного газу в Глібовському ПСГ становить 858 млн кубометрів.

Довідка УНІАН. Глібовське ПСГ створено на базі виробленого Глібовського газоконденсатного родовища в 1991 році. ПСГ призначено для регулювання сезонної і добової нерівномірності споживання газу у Криму.

На Глібовському ПСГ пробурені 134 свердловини (експлуатаційні - 120, використовувані при відборі та закачуванні - 70). До складу виробничого комплексу входить компресорна станція, установки очищення і сепарації газу.

Максимальний обсяг активного газу в Глібовському ПСГ становить 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн куб. м.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».