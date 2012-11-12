У Польщі створено консорціум для розвитку технологій видобутку сланцевого газу

Варшава. Найбільша нафтогазова компанія Польщі PGNIG разом з нафтопереробниками PKN Orlen і Lotos, а також чотирма польськими вишами домовилися про створення консорціуму для розвитку технологій для видобування сланцевого газу в країні.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомила прес-служба PKN Orlen у понеділок, 12 листопада.

Учасники консорціуму мають намір проаналізувати існуючі технології видобування цієї корисної копалини для того, щоб їх можна було максимально ефективно використати в Польщі.

"Це істотний крок у напрямі створення форуму обміну науково-дослідної думки, який дасть змогу виробити специфічні рішення поки що не розвіданих польських родовищ нетрадиційного палива", - наголошується в повідомленні.

Учасники консорціуму, до якого ввійшли Інститут нафти і газу, Варшавська і Гданська політехніка, а також Гірничо-металургійна академія, разом подаватимуть заявки на дофінансування проектів, пов'язаних з видобуванням нетрадиційних видів палива, до Національного центру досліджень і розвитку в найближчі три роки.

Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року польська влада оголосила про намір виділити близько 150 млн. доларів на розвиток національних технологій з видобування сланцевого газу, завдяки якому країна хоче зменшити енергетичну залежність від російського "Газпрому".

Довідка УНІАН. Польща - найбільша країна східної Європи, що входить до Євросоюзу, - хоче розпочати комерційне видобування сланцевого газу, добувні запаси якого в країні оцінюються від 350 до 770 млрд кубометрів, у 2014 році.

Так звана "сланцева революція", що розпочалася в США на початку 2000-х років, дала змогу найбільшій економіці світу значно збільшити видобуток газу і понизити його вартість, яка в квітні поточного року знизилася до рекордних за останнє десятиліття приблизно 70 доларів, тоді як російський газ для споживачів у Європі коштує близько 500 доларів.