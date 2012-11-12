«Вугілля України» залучить в «Укрексімбанку» кредити на 1 млрд грн

Оператор оптового ринку вугільної продукції державне підприємство «Вугілля України» залучить у Державного експортно-імпортного банку України («Укрексімбанк») два кредити по 500 млн грн кожен.

Про це сказано в повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кошти залучаються строком на один рік, вартість акцептованих пропозицій становить 212,5 млн грн.

Акцепт пропозицій відбувся 9 листопада, кінцевий термін укладання договорів - 9 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує уряду ліквідувати державне підприємство «Вугілля України» до кінця 2016 року.

Згідно з проектом, із серпня поточного року Міненерговугілля зобов'язане було розробити механізм виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов'язань перед «Вугіллям України», а починаючи з четвертого кварталу цього року по аналогічний період 2014 дані зобов'язання повинні бути виконані.

Оптимізацію структури «Вугілля України» в міністерстві намітили на січень 2015 року, упорядкування майнових і фінансових питань підприємства - на квітень цього ж року.

При цьому наказ про ліквідацію «Вугілля України» Міненерговугілля пропонує видати в травні 2015 року, а завершити процес ліквідації - до кінця 2016 року.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.