Ціна нафти падає на тлі негативних новин з Японії та Греції

На світових торгах у вівторок, 13 листопада, ціни на нафту знижуються на тлі слабких макроекономічних даних з Японії та перенесення дати обговорення фінансових потреб Греції.

Так, ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil уже впала на 0,48 долара, або на 0,44%, - до 108,59 долара за барель.

Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,49 долара, або на 0,57%, - до 85,08 долара за барель.

Після розчарували ринок статданих щодо ВВП Японії, який в третьому кварталі знизився на 3,5% в річному вираженні при прогнозі скорочення на 3,4%, статистика, опублікована у вівторок, стала ще однією ознакою уповільнення темпів розвитку економіки країни. Так, обсяг промвиробництва в Японії у вересні, за остаточною оцінкою, знизився на 8,1% в річному і 4,1% в місячному вираженні.

Не порадували учасників торгів і підсумки зустрічі міністрів фінансів країн єврозони. За заявами глави Єврогрупи Жана-Клода Юнкера, європолітики продовжать обговорення фінансових потреб Греції на позачерговій зустрічі, яка буде скликана 20 листопада. При цьому уряду країни доведеться займати на поточному тижні більше 3 мільярдів євро в короткострокових паперах на 1 і 3 місяці, щоб уникнути дефолту за паперами на 5 мільярдів євро 16 листопада, передає Bloomberg.