Росія і Словенія завершують підготовку інвестрішення щодо «Південного потоку»

Москва. Росія і Словенія завершують підготовку інвестиційного рішення щодо газопроводу «Південний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це 12 листопада в Москві сказав прем'єр-міністр Словенії Янез Янша на зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я особливо радий тому, що з нагоди цього візиту буде також підписано остаточне інвестиційне рішення за проектом« Південний потік », - сказав Я.Янша.

Він підкреслив, що для Словенії та інших країн регіону це дуже важливий проект.

«І ми відстоюємо ту точку зору, що Європі потрібна не лише диверсифікація джерел надходження енергоносіїв, але і диверсифікація транспортувальних шляхів», - зазначив Я.Янша.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Будівництво газопроводу планується почати в грудні поточного року.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF - по 15%.

На даний момент прийнято остаточні інвестиційне рішення щодо «Південного потоку» в Угорщині та Сербії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Газпром» запевняє, що 2/3 поставок за «Південним потоком» вже оформлені контрактами