Польська KOV збільшила видобуток в Україні на 13% - до 716 тис. кубометрів газу на добу

Варшава. Польська нафтогазова компанія Kulczyk Oil Venture на початку листопада збільшила видобуток на родовищах в Україні порівняно з середніми показниками третього кварталу 2012 року на 13% - до 716 тис. кубометрів газу на добу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відзначивши, що зростання видобутку пов'язано із запуском в комерційну експлуатацію свердловини номер 20 на Макіївській ділянці.

Згідно з повідомленням, видобуток на запущеній свердловині в середньому на добу становить 176 тис. кубометрів газу, 125 тис. з яких отримує у своє розпорядження луганська компанія "Куб-Газ", що володіє 70% і яка безпосередньо веде розробку KOV.

Прес-служба нагадала, що свердловина М-20 завглибшки 2 кілометри підготовлена ​​до комерційної видобутку на початку серпня поточного року в сфері R8 Макіївської ділянки, де вже ведеться комерційна експлуатація ще трьох свердловин.

Згідно з даними KOV, якими володіє УНІАН, у серпні поточного року компанія добувала в середньому на добу близько 650 тис. кубометрів газу.

За даними останнього оприлюдненого звіту за другий квартал поточного року, зареєстрована в Канаді компанія найбагатшого громадянина Польщі Яна Кульчика, отримала близько 2,5 млн євро чистого прибутку після 3,65 млн євро збитків за перші шість місяців минулого року.

Її виторг за аналогічний період збільшився у понад 5 разів - до 28,8 млн євро з 5,6 млн євро.

Активи компанії зросли наприкінці червня поточного року до 202,9 млн євро зі 170,4 млн євро роком раніше.

Капіталізація дебютувала в травні 2010 року на Варшавській фондовій біржі KOV на останньому закритті ринку становила близько 150 млн євро (1EUR = 4,2 PLN), що майже на третину менше, ніж у перший день торгів.

Довідка УНІАН. Kulczyk Oil Ventures, яка купила свій пакет у ТОВ "Куб-Газ" у липні 2010 року за 45 млн доларів, після цієї покупки заявляла про плани подвоїти видобуток газу в 2012 році - до близько 340 тис. кубометрів.

Основними активами «КУБ-Газ» є чотири газоконденсатні ділянки, зосереджені в Дніпровсько-Донецькому басейні: Ольгівська, Макіївська і Крутогоровська площі і Вергунське родовище.

Згідно зі звітом компанії RPS Energy, доведені і вірогідні запаси цих родовищ оцінювалися в 424 700 000 куб. м природного газу і 81 тис. барелів газоконденсату (в цілому - 2,6 млн бар.).

Решта 30% акцій компанії належать Gastek LLC (США).

49,99% акцій Kulczyk Oil Ventures належить інвестиційній компанії Kulczyk Investments SA Яна Кульчика, 5,53% - Radwan Investments GmbH, решта - free float.

Портфель KOV, крім українських, вміщує також активи в Брунеї та Сирії.