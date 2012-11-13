Суд у справі ЄЕСУ перенесли на 23 листопада через відсутність Тимошенко

Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 23 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Костянтин Садовський, з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, переніс слухання справи на 14.00 23 листопада 2012.

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Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «звинувачують в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовоій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Шляхом розкрадання бюджетних коштів корпорацією ЄЕСУ запроваджено фінансову схему приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу проти Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ закрили в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

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