RWE не зможе поставити до України через РП понад 1,4 млрд кубометрів газу - Gaz System

Варшава. Німецький трейдер RWE не зможе прокачати до України через Польщу понад 1,464 млрд кубометрів газу через технічні обмеження трубопроводу, за яким з листопада почалися поставки за контрактом між німецькою компанією та українським "Нафтогазом України".

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар керуючої польською газотранспортною системою компанії Gaz System Малгожата Полковська.

"Фізичні поставки можливі тільки через Хермановіце, оскільки є тільки один пункт, який з'єднує українську та польську газотранспортну систему (Дроздовичі з української сторони)", - сказала співрозмовник агентства.

Вона зазначила, що RWE на сьогодні замовила у Gaz System послугу на транспортування газу в Україну через цей пункт тільки на листопад поточного року.

"Максимальні технічні можливості транспортування газу через Хермановіце в напрямку України становлять 4 млн кубометрів на добу", - уточнили в прес-службі GS.

М.Полковська також наголосила, що Gaz System не може гарантувати постійність постачань цих 4 млн кубометрів на добу, і на практиці може обмежувати прокачування на "невизначений час".

Вона не стала коментувати, яким чином 5 млрд кубометрів газу RWE можуть бути поставлені до України через Польщу, про що раніше повідомляли низка ЗМІ.

Польський експерт Анджей Щесняк, що займається питаннями енергетики понад два десятки років, сказав УНІАН, що RWE може поставляти свій газ Україні за схемою "віртуального реверсу", коли законтрактоване у "Газпрому" німецькою компанією паливо, яке постачається через Україну, залишається в розпорядженні "Нафтогазу ".

Він зазначив, що таке рішення дозволяє польське законодавство, висловивши припущення, що українські власті також знайшли б спосіб реалізації такого варіанту.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники Gaz System повідомляли про те, що "вільні потужності" для законтрактованих поставок газу RWE через Хермановіце становлять до 4 млн кубометрів на добу, назвавши скрутним оцінки, скільки максимально газу може бути поставлено в Україну з ЄС через Польщу.

Минулого тижня польська Gazeta Wyborcza написала, що RWE має намір поставити до України з листопада поточного року по травень 2013 5 млрд кубометрів газу, а в понеділок, 12 листопада, українське видання "Комерсант" з посиланням на джерело повідомило про можливі поставки на весь наступний рік на рівні 8 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Влада України вирішила закуповувати газ з Євросоюзу, заявляючи, що його ціна суттєво нижча за вартість газу, що поставляється за прямим контрактом з "Газпромом".

Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав поставки газу RWE, які почалися з 1 листопада поточного року, "реальним кроком на шляху забезпечення енергонезалежності країни".

За неофіційними даними, "Нафтогаз" купує газ RWE за 360-390 доларів, водночас як ціна російського газу в четвертому кварталі поточного року повинна бути на рівні близько 430 доларів.

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