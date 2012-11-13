Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва про визнання права власності компанії "УкрГаз-Енерго" (Київ) на 4,862 131 млрд куб. м газу, що знаходиться в підземних сховищах газу (ПСГ) ДК "Укртрансгаз".

Рішення суду від 25 жовтня 2012 оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, за договором від 15 березня 2006 року газ обсягом у 4,862131 млрд куб. м "УкрГаз-Енерго" зберігається у підземних сховищах "Укртрансгазу". Однак "Укртрансгаз" повідомив суду про наявність лише 373,839 млн куб. м газу "УкрГаз-Енерго" в його сховищах на 1 липня 2012 року. Решта обсягів, згідно з інформацією компанії, спожиті материнською компанією «Нафтогаз України».

27 вересня 2012 Госпсуд Києва визнав право власності "УкрГаз-Енерго" на 4,86 ​​млрд куб. м газу в ПСГ "Укртрансгазу", зі свого боку «Укртрансгаз» подав апеляцію на це рішення.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу в Україну.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала «УкрГаз-Енерго» ліцензію на постачання 4,8 млрд. куб. м природного газу і газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом строком на 5 років.

У вересні 2011 року Вищий госпсуд підтвердив незаконність участі «Нафтогазу» в «Укргаз-Енерго». Згідно з матеріалами справи, під час створення «УкрГаз-Енерго» одним з його засновників - «Нафтогазом» - були допущені порушення щодо узгодження своєї участі в створенні СП і щодо виконання покладених на «Нафтогаз» зобов'язань за узгодженням статуту «УкрГаз-Енерго» з відповідними міністерствами .

Отже, суд скасував ще статут спільного підприємства (у редакції від 2 лютого 2006 року) і зміни до статуту (від 28 квітня 2007 року) щодо участі «Нафтогазу» в акціонерному капіталі «УкрГаз-Енерго».

1 жовтня 2008 Господарський суд Києва ухвалив рішення про ліквідацію «УкрГаз-Енерго». Суд також визнав недійсним рішення установчих зборів засновників компанії від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії.

1 червня 2009 Київський апеляційний господарський суд вніс зміни до рішення першої інстанції. Зокрема, госпсуд вирішив просто припинити діяльність "Укргаз-Енерго» шляхом ліквідації, а апеляційна інстанція зобов'язала засновників СП - НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo спільно здійснити заходи з ліквідації.

Вимогу НАК «Нафтогаз України» про створення ліквідаційної комісії було відхилено, а сама компанія ліквідована не була.