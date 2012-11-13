Будівництво «Південного потоку» розпочнеться 7 грудня – Міллер

Будівництво газопроводу «Південний потік» в обхід України розпочнеться 7 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні повідомив журналістам керівник «Газпрому» Олексій Міллер.

«14 листопада ми плануємо підписати остаточне інвестрішення щодо морської ділянки, а 15 листопада - щодо болгарської (ділянки), 7 грудня розпочнеться будівництво», - сказав О.Міллер.

Він повідомив, що інвестиційні рішення за проектом вже ухвалені з Угорщиною, Словенією і Сербією.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписали міжурядові угоди.

Будівництво газопроводу планується розпочати у грудні поточного року.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.