Спірні питання з компанією Vanco вирішать до 1 грудня - Ставицький

Міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький упевнений, що до 1 грудня поточного року Україні вдасться вирішити з компанією Vanco питання за угодою про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься на шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив журналістам міністр.

«Максимум до 1 грудня ми маємо це завершити, оскільки закінчуються всі юридичні строки», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у липні Міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький висловив впевненість, що до кінця року Україні вдасться вирішити з компанією Vanсo питання за угодою про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься на шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори з метою мирного врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.

У липні 2011 року уряд оприлюднив розпорядження від 11 квітня 2011 р. про схвалення Кабінетом міністрів Світової угоди між державою Україна та компанією Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено забезпечити після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма рішення на узгоджених умовах внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd згідно Світової угоди.