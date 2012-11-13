Росія і Словенія ухвалили остаточне інвестрішення щодо «Південного потоку»

Москва. Росія і Словенія ухвалили остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва газопроводу «Південний потік» на словенській території.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідну угоду підписали голова «Газпрому» Олексій Міллер і генеральний директор словенської компанії Plinovodi d.o.o. Мар'ян Еберлінц, а також заступник гендиректора словенської компанії Сара Ізернік.

«Тепер Словенія стає транзитною країною, через цю країну поставлятимуться значні обсяги газу на італійський ринок. Без сумніву, це щорічні значні надходження до бюджету Словенії, це статус країни як регіонального гравця на газовому ринку, який значно підвищується», - сказав О.Міллер.

Він повідомив, що інвестиції в проект на території Словенії становитимуть 1 млрд євро. Газопровід матиме довжину 266 км, і буде побудовано дві компресорні станції. Передбачається, що на вході до Словенії надходитиме 24,5 млрд куб. м газу щорічно, а виходитиме до Італії 22 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Словенії Янез Янша зазначив, що для Словенії та інших країн регіону це вельми важливий проект. Він підкреслив, що Європі потрібна не лише диверсифікація джерела надходження енергоносія, але й диверсифікація шляхів транспортувань.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект із будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи - «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією було підписано міжурядові угоди.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.

На даний момент остаточні інвестиційні рішення щодо «Південного потоку» ухвалено також в Угорщині та Сербії.

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