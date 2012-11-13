На небрендових заправках України продають неякісний бензин - експерти

До 90% бензину на небрендових автозаправних станціях України не відповідають стандартам.

Про це повідомляється в прес-релізі "Консалтингової групи А-95",

Згідно з повідомленням, у жовтні 2012 року активісти громадського руху AutoVisio за підтримки «Консалтингової групи А-95» провели дослідження якості пального на автозаправних станціях немережевих операторів в АР Крим, східних областях України - Донецькій та Харківській, і в м. Києві. Дослідження було проведене після численних скарг споживачів на низьку якість бензину в даних регіонах.

"У середньому 80% проб не відповідали продаваним маркам: в Донецьку було забраковано 70% зразків, у Харкові - 80%. Рекордна кількість порушень виявлена ​​у Криму та у Києві - дев'ять проб з десяти мали відхилення від діючих стандартів" - наголошується в прес- релізі.

За окремими показниками в зразках бензину було зареєстровано відхилення від норми у 80 разів.

Згідно з повідомленням, AutoVisio проводило перевірку найпопулярнішої у автомобілістів марки пального - бензину А-95. Відібрані проби були досліджені в сертифікованій лабораторії. Заміри проводились як за традиційним переліком показників (октанове число, вміст бензолу, сірки, ароматичних вуглеводнів), так і на наявність кисневмісних сполук і кисню (масова частка кисню, метанолу, етанолу, ізопропілового спирту).

«Близько 75% перевірених бензинів показали завищений вміст спиртів, а в окремих регіонах ця цифра доходить до 90%. І якщо раніше вважалося, що «спиртовий шлейф» тягнеться тільки за дешевим бензином, то тепер зафіксований факт масових невідповідностей за спиртовими складовими бензинів «Євро 95». Виходить, що, купуючи навіть найдорожчий бензин на АЗС-одиночках, споживач, найімовірніше, купує спиртову суміш », - зазначає керівник Autovisio Віталій Чеховський.

Експерти впевнені, що очікуване в 2013 році початок програми по додаванню біоетанолу в бензини призведе до різкого погіршення якості і до серйозних і численних проблем в експлуатації автомобілів, оскільки досі немає чіткого порядку виробництва та контролю якості спиртовмісних бензинів.

Учасники проекту закликають державу якнайшвидше відновити системний контроль якості на автозаправних станціях. За розрахунками «Консалтингової групи А-95», для перевірок кожній українській АЗС двічі на рік необхідно близько 100 млн грн, тоді як ефект для держбюджету від заміщення тіньового сегмента паливного ринку легальним пальним становитиме близько 3 млрд грн.

«Зіставлення офіційних даних про наповнення ринку та споживанні говорить про те, що мінімум 20% ринку бензину знаходяться в тіні. Але ще більш очевидним фактом є те, що ліквідація цієї набирає обертів практики найбільше потрібна державі: втрати від несплати акцизу і ПДВ при збереженні поточного стану речей становитимуть понад 3 млрд грн на рік», - цитуються в прес-релізі слова директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група А-95» спеціалізується на професійному вивченні ринку нафтопродуктів України.

AutoVisio (autovisio.com.ua) - соціальна мережа автомобілістів. Активісти мережі більше трьох років займаються дослідженнями якості пального на українських АЗС, публікуючи дані у відкритому доступі. У жовтні 2010 р. ініціативна група AutoVisio організувала і провела «Всеукраїнський автопробіг проти неякісного пального», який був широко підтриманий автомобілістами.