«Нафтогаз» за 9 місяців отримав 4,56 млрд грн. збитку

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за січень-вересень 2012 року отримає чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 4,559 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, аналогічний період минулого року компанія завершила з чистим прибутком у розмірі 16,914 млрд грн.

Виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становила 82,377 млрд грн, у той час як у минулому році за аналогічний період компанія отримала виручку в 87,277 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становив 4,298 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.