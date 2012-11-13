«Чорноморнафтогаз» за січень-вересень отримав 825,5 млн грн збитку

Великий український добувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» за 9 місяців 2012 р. отримав чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 825,549 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності за 9 місяців 2011 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 43,307 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становила 1,029 млрд грн, за національними стандартами минулого року виручка становила 1,111 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становив 240,281 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН,«Чорноморнафтогаз» за 10 місяців 2012 року збільшив видобуток природного газу до 947 млн ​​куб. м з 825 млн куб. м за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.