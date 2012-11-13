«Нафтогаз» збільшив продажі газу в грошовому вираженні, але скоротив у натуральному

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-вересні поточного року збільшила реалізацію газу в грошовому вираженні на 2,27% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 59,012 млрд грн з 57,7 млрд грн.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії.

Згідно з наданою інформацією, в натуральному вираженні компанія за дев'ять місяців поточного року зменшила реалізацію газу на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 30,172 млрд куб. м з 30,8 млрд куб. м. Це становить 71,64% від всієї реалізованої продукції компанії.

Як повідомляв УНІАН,Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 30,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 24,58 млрд куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У поточному році Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з трішніх 40 млрд. куб. м і передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому - 432 долари.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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